Григор Димитров ще направи втори опит да изиграе мача си в Маями

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще играе срещу Рафаел Колиньон в първи кръг на "Мастърс"-а в Маями.

Отложиха мача на Григор Димитров в Маями заради дъжд

Двубоят е насрочен за около 20-21 часа. Той е трети в програмата на корт "Grandstand", където първо е срещата Алиша Паркс - Синя Краус от 17:10 часа. След тях на игрището ще излязат Франческа Джоунс и Винъс Уилямс, като чак след тях е ред на Григор.

Както е известно, Колиньон елиминира Гришо на турнира в Бризбън в началото на годината. Това беше и началото на труден период за най-добрия ни тенисист, който през настоящия сезон за съжаление не намира топ формата си. Това е продължение на трудни 14 месеца за Димитров, който навлезе в серия от четири поражения.

В Индиън Уелс Григор показа признаци на подобрение с трисетовата победа над Терънс Атман, преди да бъде отстранен от Карлос Алкарас.

Димитров е финалист от 2024-та в Маями и полуфиналист от 2025-а, но предвид досегашните му проблеми е трудно да се мисли за трети пореден поход поне до предпоследната фаза. За съжаление, той има да защитава цели 400 точки за световната ранглиста и може да се срине сериозно, ако не постигне добри резултати.

Колиньон е дебютант в Маями, но за всички е ясно, че може да създаде проблеми на българина, ако той самият не е в оптимална кондиция. При най-лошият сценарий за Димитров - загуба от белгиеца - то топ ракетата ни ще бъде 87-ми в "ранглистата на живо" след края на първи кръг в Маями.

Снимки: Imago