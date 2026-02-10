Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ

Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ

  • 10 фев 2026 | 01:21
Бащата на Линдзи Вон заяви, че американската суперзвезда вече няма да се състезава, ако той има някакво влияние върху решението ѝ, и че тя няма да се завърне на Зимните олимпийски игри в Италия, след като си счупи крака си при падане по време на спускането през уикенда.

„Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ“, каза Алън Килдоу в телефонно интервю за АП.

„Няма да има повече ски състезания за Линдзи Вон, стига аз да имам какво да кажа по въпроса“, добави той.

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница
Килдоу и останалата част от семейството на Вон - брат и две сестри, са били с нея, докато тя е била лекувана в болница в Тревизо след падането си и евакуацията ѝ с хеликоптер от пистата в Кортина в неделя.

Късно в неделя болницата публикува изявление, в което се казва, че Вон е претърпяла операция на левия си крак, а американският отбор заяви, че състоянието ѝ е стабилно.

Килдоу отказа да коментира подробности за нараняванията на Вон, но обсъди емоционалното ѝ състояние.

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата
„Тя е много силна личност. Тя познава физическата болка и разбира обстоятелствата, при които се намира. И е способна да се справи с нея. По-добре, отколкото очаквах. Тя е много, много силен човек. И затова мисля, че се справя много добре“, заяви баща й.

Килдоу - бивш ски състезател, който е учил Вон да се състезава, каза, че е спал в болничната стая на дъщеря си през нощта.

„Тя има някой с нея или няколко души с нея през цялото време. Ще имаме хора, докато тя е тук“, допълни той.

Линдзи Вон е била оперирана за втори път след падането ѝ в спускането
Килдоу и останалата част от семейството на Вон наблюдаваха падането й от финалната зона заедно с всички останали зрители.

„Първо, шокът и ужасът от цялото нещо, да видиш такова падане. Може да бъде драматично и травмиращо. Просто си ужасен от това, което причиняват подобни падания. Можеш да изпаднеш в шок - емоционален, психологически“, добави той.

„Защото е трудно просто да приемеш случилото се. Но за нея се грижат добре. Американският олимпийски комитет и федерация по ски на САЩ имат много, много добър лекар и за нея се грижат много добре тук, в Италия,“, завърши бащата. 

