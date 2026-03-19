Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар прие Sportal.bg по време на лагера си в Белмекен и даде ексклузивно интервю за медията ни. Спортист номер 1 на България каза много силни думи за родината и окончателното си решение да не приема предложенията да се състезава за други държави. Карлос дори призна, че не би се отказал от страната си дори това да му коства участие на Олимпийски игри и ако дори едно българско дете се вдъхнови от него, ще бъде достатъчна награда за решението му.

Пред Sportal.bg Насар обясни мотивите си, като утре (20 март) очаквайте пълното ни интервю със спортист номер 1 в страната ни.

“Първото нещо е, че България ми е дала прекалено много, за да я предам. И не бих го направил”, обеща Насар пред Sportal.bg. “Дори да не участвам на тази Олимпиада, бих преглътнал егото си, бих приел, че може би няма да сбъдна някоя от мечтите си, но ще остана да се състезавам за България.

Другото е, че аз съм Карлос Насар – винаги съм имал избор. Винаги съм могъл сам да избера пътя си. Никой не може да ми казва накъде да поема. Това също ме наклони към категоричен отказ. Става въпрос конкретно за Бахрейн.

Имах официално предложение – отказах го. Това вече са мои предположения дали някой провокира определени действия или не, но това не ме интересува. Аз няма да се оставя без избор – аз винаги имам избор. И второ – страната ми е дала прекалено много, за да я пренебрегна и да я оставя с лека ръка.

Бих направил тази саможертва за България, защото парите нито са най-важното нещо, нито някога са били стимулът, който ме е движил. Моят стимул винаги са били хората, които са ме подкрепяли – хората, с които съм споделял радостта си, хората, които са ми подавали ръка в трудни моменти, хората, които са ме обичали и подкрепяли, независимо какво се е случвало.

Дори само едно младо момче да чуе тези думи и да повярва в тях – защото, като се замислим в какво поколение живеем и колко хора биха продали страната си за пари или други неща, различни от ценностите им – аз бих се радвал, ако дори едно дете запомни тези думи от мен и някой ден, когато се изправи пред избор между родината си и някакви други изкушения, избере родината си.

Тогава аз ще съм успял човек. Независимо дали съм четирикратен олимпийски шампион, независимо дали съм милионер или не – за мен тогава ще бъда успял човек.

Защото родината е единственото нещо, което ние, българите, имаме. Единственото нещо, пред което не трябва да свеждаме глава, не трябва да заменяме и не трябва да ни движи нищо друго освен нашите ценности.

Дори понякога в този толкова материален свят да забравяме тези неща, е хубаво от време на време да си ги припомняме – както на мен ми ги припомняше покойният ми треньор, както са ми ги припомняли и други наши шампиони, както се вдъхновявам от хора, които се борят за българското.

Така и аз смятам да следвам този пример и да го давам”, завърши Насар пред Sportal.bg.

Очаквайте утре пълното ни интервю с Карлос Насар!

Снимки: Борислав Цветанов