Арнолд Шварценегер с послание към Линдзи Вон и хейтърите й

Спортисти и популярни личности от близкото минало и настоящето отдадоха почит на "Кралицата на алпийските ски" Линдзи Вон, която счупи крака си в спускането в Милано-Кортина 2026. 41-годишната американка опита да кара със скъсани кръстни връзки и издържа само 13 секунди на пистата.

Късно в понеделник вечерта Вон публикува съобщение в социалните мрежи, в което разкри, че има специфична фрактура на пищяла, която ще предизвика множество операции и лечението ще отнеме дълго време. И без това нейната контузия е най-голямата новина от началото на Олимпийските игри.

"Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш", бе част от посланието на Вон към всички.

Реакциите бяха със сходен тон. Бившият актьор и губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер, виден привърженик на алпийските ски, написа в Х: "Линдзи няма да се прибере от тези Олимпийски игри с медал, а със сърце на шампион. Тя показа, че за да бъдеш успешен човек, трябва да се чувстваш комфортно на ръба между победата и поражението. Линдзи ни показа как трябва да живеем, а не просто да съществуваме. За такива неща медал не дават".

I love the Olympics. Winter, summer, every single games, I tune in.



I love it because we see how sports bring us together.



I love it because we are reminded that sports are the ultimate equalizer. Look at weightlifting in the summer Olympics or downhill skiing now. The weights… pic.twitter.com/xJl1leO2Ku — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) February 9, 2026

А относно всички хейтъри, които критикуваха Линдзи за решението й с думи като "Сигурно нещо й липсва в живота", "Това е безотговорно" и т.н. Шварценегер заяви: "Това, което тези хора не разбират, защото никога не са опитвали нищо велико, защото никога не са се тласкали до абсолютните граници на своите възможности, защото никога няма да узнаят истинския си потенциал, е, че няма такова нещо като безрисково величие."

Бившият тенисист Рене Стъбс написа: "Ти, приятелко моя, си олицетворение на величието. Всяко малко момиче или момче взима пример от теб и знае историята ти. Ще помним винаги, че опита, че мечта, че скочи!!!! Обичам те, приятелко!".

Актрисата Рийс Уидърспуун каза: "Вдъхновена съм от куража, който показа. Ти винаги предизвикваш себе си и винаги ще бъдеш нашата шампионка".