Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски

Шефът на Международната ски федерация Йохан Елиаш заяви, че се надява един ден отново да види американката Линдзи Вон в състезание по ски.
41-годишната Вон получи изключително тежка фрактура още в самия старт в спускането за жени по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Броени дни преди този старт тя скъса и кръстни връзки в коляното, което я поставя пред дълъг период на възстановяване.
"Всички желаем бързо и цялостно възстановяване на Линдзи. Надявам се, че скоро отново ще я видя да кара ски", каза Елиаш пред репортери.
В понеделник Вон написа в профила си в "Инстаграм", че не съжалява за решението си да участва и добави, че няма връзка между двете ѝ травми.
В Кортина американката се опитваше да стане най-възрастната състезателка с медал от олимпийски игри. Тя е лидер и в класирането за Малкия кристален глобус в спускането от Световната купа при жените и теоретично все още може да го спечели, макар и сезонът за нея вече да приключи.