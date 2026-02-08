Популярни
  Милано - Кортина 2026
  От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон

От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон

  8 фев 2026 | 18:12
  • 736
  • 0

Ски легендата Линдзи Вон е била откарана в болница в Тревизо, съобщи агенция Ройтерс, след като опитът на 41-годишната американка да се бори за медалите в спускането със скъсана предна кръстна връзка завърши с ужасяващо падане 13 секунди след старта в неделя.

Вон бе откарана от пистата с хеликоптер, закрепена на медицинска носилка. Скиорката можеше да бъде чута по телевизията да крещи от болка пред ужасените погледи на публиката и съотборничките й. Тя бързо беше обградена от няколко медици и длъжностни лица, преди да пристигне алпийски спасителен хеликоптер.

„Медицинският екип реагира незабавно и времето за интервенция беше отлично“, информираха от Международният олимпийски комитет, но засега не се разкрива нова информация за състоянието на Линдзи Вон.

Сънародничката й Брийзи Джонсън, която по-късно спечели олимпийската титла, коментира: „Сърцето ми е с нея. Когато обичаш пистата толкова много и те боли така, боли още повече.“

Дори телевизионните коментатори бяха видимо разтърсени от падането на Линдзи Вон. Двукратната олимпийска златна медалистка Тина Мазе, работеща за Eurosport, смята, че Вон е рискувала твърде много.

„Ако не си здрав, разбира се, последствията са още по-лоши, но всички познаваме Линдзи. Нейно решение е, че иска да направи това, независимо от всичко. Наистина е трудно за всички тук да видят случилото се и особено за семейството ѝ, съотборниците ѝ и всички, които работят с нея“, каза Мазе.

Президентът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш заяви, че това е трудната и трагична страна на ски състезанията.

„Мога само да ѝ благодаря за това, което тя направи за нашия спорт, защото това състезание беше тема на разговори на Игрите и го представи в най-добрата възможна светлина. Надявам се, че тя ще се възстанови бързо и ще се качи отново на ски много, много скоро“, добави Елиаш.

Снимки: Gettyimages

