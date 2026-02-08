Линдзи Вон е в интензивното, няма опасност за живота ѝ

Линдзи Вон остава под наблюдение в интензивното отделение на болница в Тревизо, след като падна тежко по време на спускане на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо в неделя, съобщава източник на "Ройтерс". Животът на американската звезда в алпийските ски не е застрашен и тя не се е нуждаела от помощ при дишането, добавя източникът.

Вон беше откарана в болница със скъсана предна кръстна връзка. Хеликоптер откара 41-годишната американка до лечебното заведение в Тревизо.

От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон

"Тя е получила контузия, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари", се казва в изявление на американския отбор по ски и сноуборд.

Спускането на Линдзи Вон завърши с падане на снега, след което олимпийската шампионка в скоростната дисциплина от Ванкувър 2010 видимо изпитваше силни болки.

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Снимки: Gettyimages