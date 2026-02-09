Популярни
Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата

  • 9 фев 2026 | 13:30
  • 2937
  • 1
Легендата на италианските ски Алберто Томба е категоричен, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка, избирайки да участва в спускането за Световната купа в Кранс-Монтана миналия месец, където скъса връзки на лявото коляно.

Американката беше критикувана за желанието си да спечели още едно състезание, като Томба настоява, че това е довело до поредица от ненужни рискове преди състезание от мащаба на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Вон, олимпийска шампионка от 2010 г., се беше качила на подиума пет пъти в пет спускания този сезон преди инцидента в Кранс-Монтана, като в тези стартове записа две победи, едно второ и две трети места.

„Не трябваше да се състезава в Кранс-Монтана“, заяви Томба пред Ройтерс от терасата на хотела си в Кортина. „Трябваше да дойде тук и да тренира. Когато се чувстваш в добра форма, искаш да спечелиш отново. Едно състезание води до друго. Но след пет години подготовка за тези Олимпийски игри... е, тя пое риск“, каза Томба.

Както е известно, Вон претърпя ужасяващо падане в неделя на Зимните олимпийски игри, което разби надеждите ѝ за зрелищно завръщане на форума под петте преплетени кръга.

Запитан дали са необходими промени в правилника за защита на спортистите, Томба беше предпазлив. „Не е лесно. Можеш да кажеш това, но когато си на стартовата врата... може би аз бях единственият, който не стартираше, ако условията не бяха подходящи. Други времена, други писти“, каза той.

В момента Линдзи Вон е под наблюдение в интензивното отделение на болница в Тревизо, където вчера претърпя успешна операция заради фрактура на крака.

"Всички знаем трудностите, през които премина Линдзи през последните дни, и за да участва в състезанието, мисля, че тя рискува твърде много и затова се случи такъв инцидент. Разбира се, ако не си здрав, последствията са още по-сериозни. Но всички познаваме Линдзи. Това е нейно решение, тя искаше да го направи независимо от последствията и го направи. Много е трудно за всички тук да видят това, особено за нейното семейство, нейните съотборници и всички, които работят с нея. Ужасно е за всички", коментира Тина Мазе за +Евроспорт".

