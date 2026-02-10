Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта

Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта

  • 10 фев 2026 | 02:31
  • 301
  • 0
Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта

Линдзи Вон, коята падна лошо по време на спускането от олимпийската програма и след това претърпя операции в Италия, публикува вълнуващо съобщение до почитателите си в социалните мрежи, в което казва следното:

“Вчера олимпийската ми мечта не завърши така, както си мечтаех. Не беше краят на книга с приказки или приказка, а просто животът. Осмелих се да мечтая и работих толкова усилено, за да го постигна. Защото в ски спускането разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра. Просто бях 12 сантиметра прекалено вътре в линията си на пързаляне, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешната страна на вратата, изкривявайки ме, което пък причини падането. Предната ми кръстна връзка и предишни контузии нямаха нищо общо с падането. За съжаление, получих сложна фрактура на пищяла, която в момента е стабилна, но ще изисква няколко операции, за да се оправи правилно. Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която причини, не съжалявам. Да стоя на стартовата врата вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там и имам шанс да спечеля, беше само по себе си победа. Знаех също, че състезанието е риск. Спускането винаги е било и винаги ще бъде невероятно опасен спорт. И подобно на ски състезанията, ние поемаме рискове в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не постигаме мечтите, които знаем, че бихме могли да имаме. Но това е и красотата на живота, защото можем да опитаме. Опитах се. Мечтаех. Скочих. Животът е твърде кратък, за да не поемаме рискове. Защото единственият провал в живота е да не се опитваш. Вярвам в теб, точно както ти вярваше в мен.”

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ детронира шампиона Италия на полуфиналите в кърлинга за смесени двойки в Милано - Кортина

САЩ детронира шампиона Италия на полуфиналите в кърлинга за смесени двойки в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 21:21
  • 1418
  • 1
Владимир Зографски: Това е провал

Владимир Зографски: Това е провал

  • 9 фев 2026 | 21:14
  • 9612
  • 9
Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

Жалко! Влади Зографски остана едва 32-ри на малката шанца в Милано - Кортина

  • 9 фев 2026 | 20:55
  • 5012
  • 18
Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

Участник на Олимпиадата стана баща за втори път

  • 9 фев 2026 | 20:35
  • 1213
  • 0
Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

Константин Василев ще дебютира на Олимпийски игри в утрешния индивидуален старт

  • 9 фев 2026 | 20:09
  • 911
  • 5
Огромни задръствания около шанцата в Предацо

Огромни задръствания около шанцата в Предацо

  • 9 фев 2026 | 20:07
  • 925
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 7732
  • 46
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 11785
  • 12
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 3510
  • 3
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 13982
  • 141
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 11964
  • 2
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 23293
  • 10