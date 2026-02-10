Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта

Линдзи Вон, коята падна лошо по време на спускането от олимпийската програма и след това претърпя операции в Италия, публикува вълнуващо съобщение до почитателите си в социалните мрежи, в което казва следното:

“Вчера олимпийската ми мечта не завърши така, както си мечтаех. Не беше краят на книга с приказки или приказка, а просто животът. Осмелих се да мечтая и работих толкова усилено, за да го постигна. Защото в ски спускането разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра. Просто бях 12 сантиметра прекалено вътре в линията си на пързаляне, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешната страна на вратата, изкривявайки ме, което пък причини падането. Предната ми кръстна връзка и предишни контузии нямаха нищо общо с падането. За съжаление, получих сложна фрактура на пищяла, която в момента е стабилна, но ще изисква няколко операции, за да се оправи правилно. Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която причини, не съжалявам. Да стоя на стартовата врата вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там и имам шанс да спечеля, беше само по себе си победа. Знаех също, че състезанието е риск. Спускането винаги е било и винаги ще бъде невероятно опасен спорт. И подобно на ски състезанията, ние поемаме рискове в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не постигаме мечтите, които знаем, че бихме могли да имаме. Но това е и красотата на живота, защото можем да опитаме. Опитах се. Мечтаех. Скочих. Животът е твърде кратък, за да не поемаме рискове. Защото единственият провал в живота е да не се опитваш. Вярвам в теб, точно както ти вярваше в мен.”