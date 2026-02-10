Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година

Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година

  • 10 фев 2026 | 20:57
  • 499
  • 0
Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година

Линдзи Вон може да се завърне към елитните състезания в рамките на една година след фрактурата на бедрената кост, казват специалисти в ортопедията, но възрастта и психическата устойчивост ще играят ключова роля за това дали бившата олимпийска шампионка ще успее да бъде отново най-високо ниво.

41-годишната американка, която е в болница в северния град Тревизо след падането с висока скорост в спускането по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина в неделя, заяви в публикация в Инстаграм, че е получила „сложна фрактура на пищяла“ и ще се нуждае от множество операции, за да се възстанови.

Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски
Шефът на ФИС Йохан Елиаш се надява отново да види Линдзи Вон на ски

Четирима италиански медицински експерти, с които Ройтерс се свърза, заявиха, че не е публикувана подробната диагноза, което означава, че могат да направят само общи оценки. Въпреки това всички посочват случая с 35-годишната Федерика Бриньоне, най-успешната италианска скиорка, която се изправи срещу Вон в неделното състезание на пистата "Олимпия" в Кортина само десет месеца, след като получи множество фрактури на краката и разкъсана предна кръстна връзка.

„Винаги е трудно да се даде оценка, без да се видят рентгеновите снимки“, каза пред Ройтерс Андреа Панцери, ръководител на Медицинската комисия на Италианската федерация по зимни спортове (FISI).

Арнолд Шварценегер с послание към Линдзи Вон и хейтърите й
Арнолд Шварценегер с послание към Линдзи Вон и хейтърите й

„Това е сложна фрактура, която, независимо от възрастта, може да ограничи кариерата на спортиста. Но Бриньоне също имаше сериозна фрактура и се възстанови“, добави Панцери, която беше част от екипа, оперирал италианката.

Сроковете за възстановяване след сложна фрактура на тибията са установени, а на елитно ниво се правят от специализирани медицински екипи и в модерни рехабилитационни центрове.

Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта
Линдзи Вон: 12 сантиметра промениха олимпийската ми мечта

„След фрактура на тибията с разместване е възможно да се върнете на ски пистите след 8 до 11 месеца, както показа Бриньоне, ако няма усложнения“, каза Филипо Пиерфранческо Калана, ортопедичен хирург в ортопедичния и травматологичен център „Гаетано Пини“ в Милано.

Той добави, че шансовете за успешно завръщане зависят до голяма степен от възрастта и мотивацията.

Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ
Бащата на Линдзи Вон: Тя е на 41 години и това е краят на кариерата ѝ

„Очевидно е, че колкото по-възрастен си, толкова по-бавно е възстановяването. Въпреки че Вон има изключителни физически качества, физическото възстановяване отнема повече време на нейната възраст. Но много зависи и от мотивацията, от начина на мислене, от психическата устойчивост“, добави той.

Линдзи Вон е била оперирана за втори път след падането ѝ в спускането
Линдзи Вон е била оперирана за втори път след падането ѝ в спускането

Вон е претърпяла сериозни процедури на коляното през кариерата си, включително частичен имплант, и е получила „руптура на предна кръстна връзка“ на същия ляв крак в края на януари.

Артуро Гуарино, бивш ръководител на отделението по спортна травматология в Института Пини в Милано, каза, че фактът, че Вон е претърпяла операция на дясното коляно, е „друг важен елемент“.

„Ще бъде необходимо също така да се провери дали имплантът е понесъл някакви последици от падането в Кортина. Ако е така, тогава имплантът също ще изисква интервенция и времето за възстановяване може да се удължи“, каза Гуарино, който е и бивш лекар на футболния Интер.

Панцери каза, че Вон е единствената скиорка на топ ниво, състезаваща се с частична колянна протеза.

„Не е ясно колко дълго имплантът ще издържи в състезанията на това ниво“, допълни лекарят.

Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата
Алберто Томба смята, че Линдзи Вон е допуснала огромна грешка преди Олимпиадата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 21:30
  • 10735
  • 3
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 767
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26318
  • 23
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 2062
  • 1
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 6087
  • 5
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 19646
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 91776
  • 431
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 11032
  • 26
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 31028
  • 42
Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

  • 10 фев 2026 | 20:32
  • 2671
  • 5
Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 21:09
  • 1508
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26318
  • 23