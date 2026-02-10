Според лекарите Линдзи Вон може да се върне на пистата до една година

Линдзи Вон може да се завърне към елитните състезания в рамките на една година след фрактурата на бедрената кост, казват специалисти в ортопедията, но възрастта и психическата устойчивост ще играят ключова роля за това дали бившата олимпийска шампионка ще успее да бъде отново най-високо ниво.

41-годишната американка, която е в болница в северния град Тревизо след падането с висока скорост в спускането по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина в неделя, заяви в публикация в Инстаграм, че е получила „сложна фрактура на пищяла“ и ще се нуждае от множество операции, за да се възстанови.

Lindsay Vonn goes down hard on the slopes. Thoughts and prayers to the American Olympian. pic.twitter.com/684YBohUQt — Vixl (@Vixlio) February 8, 2026

Четирима италиански медицински експерти, с които Ройтерс се свърза, заявиха, че не е публикувана подробната диагноза, което означава, че могат да направят само общи оценки. Въпреки това всички посочват случая с 35-годишната Федерика Бриньоне, най-успешната италианска скиорка, която се изправи срещу Вон в неделното състезание на пистата "Олимпия" в Кортина само десет месеца, след като получи множество фрактури на краката и разкъсана предна кръстна връзка.

„Винаги е трудно да се даде оценка, без да се видят рентгеновите снимки“, каза пред Ройтерс Андреа Панцери, ръководител на Медицинската комисия на Италианската федерация по зимни спортове (FISI).

„Това е сложна фрактура, която, независимо от възрастта, може да ограничи кариерата на спортиста. Но Бриньоне също имаше сериозна фрактура и се възстанови“, добави Панцери, която беше част от екипа, оперирал италианката.

Сроковете за възстановяване след сложна фрактура на тибията са установени, а на елитно ниво се правят от специализирани медицински екипи и в модерни рехабилитационни центрове.

„След фрактура на тибията с разместване е възможно да се върнете на ски пистите след 8 до 11 месеца, както показа Бриньоне, ако няма усложнения“, каза Филипо Пиерфранческо Калана, ортопедичен хирург в ортопедичния и травматологичен център „Гаетано Пини“ в Милано.

Той добави, че шансовете за успешно завръщане зависят до голяма степен от възрастта и мотивацията.

„Очевидно е, че колкото по-възрастен си, толкова по-бавно е възстановяването. Въпреки че Вон има изключителни физически качества, физическото възстановяване отнема повече време на нейната възраст. Но много зависи и от мотивацията, от начина на мислене, от психическата устойчивост“, добави той.

Вон е претърпяла сериозни процедури на коляното през кариерата си, включително частичен имплант, и е получила „руптура на предна кръстна връзка“ на същия ляв крак в края на януари.

Артуро Гуарино, бивш ръководител на отделението по спортна травматология в Института Пини в Милано, каза, че фактът, че Вон е претърпяла операция на дясното коляно, е „друг важен елемент“.

„Ще бъде необходимо също така да се провери дали имплантът е понесъл някакви последици от падането в Кортина. Ако е така, тогава имплантът също ще изисква интервенция и времето за възстановяване може да се удължи“, каза Гуарино, който е и бивш лекар на футболния Интер.

Панцери каза, че Вон е единствената скиорка на топ ниво, състезаваща се с частична колянна протеза.

„Не е ясно колко дълго имплантът ще издържи в състезанията на това ниво“, допълни лекарят.

Снимки: Gettyimages