  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Слот: Ендо ще отсъства дълго, имаме три ясни приоритета

  • 13 фев 2026 | 11:34
  • 1218
  • 0
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешния сблъсък с Брайтън за ФА Къп. Нидерландецът заяви, че има нужда от още 24 часа, за да прецени на какъв състав да заложи и дали ще може да предприеме някои ротации предвид натоварения график, качеството на съперника и големия брой контузени играчи. Слот потвърди, че Ватару Ендо, който се контузи тежко в мача със Съндърланд през седмицата, ще отсъства дълго време.

"Все още трябва да оценим още някои неща, но е ясно, че Ендо ще отсъства доста дълго време. Не забравяйте, че той е добър и като централен защитник и полузащитник, а ние също сме доста уязвими там.

Не е първият път, когато имаме 3 мача за 7 дни, но това е част от това да си топ клуб. Играем срещу силен отбор на Брайтън. Те не заслужават позицията, в която са, играят много по-добре, отколкото показва таблицата, заслужават повече, отколкото получават, така че това е още едно предизвикателство. Отне ми много време, преди да мога да заспя, защото постоянно мислех за опциите. Кои играчи, кои позиции, така че ми трябват още 24 часа.

Имаме три ясни приоритета - ФА Къп, класирането за Шампионската лига и самото ни участие в ШЛ. Също така сме наясно с ограничените възможности, така че управлението на натоварването е важно. Последното нещо, от което се нуждаем, е друга контузия. Най-важното е да тренираме днес, да слушаме играчите, да видим как се чувстват и да вземаме най-добрите решения", заяви Арне Слот по време на днешната си пресконференция.

