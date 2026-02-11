Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

  • 11 фев 2026 | 22:35
  • 1947
  • 2
Съндърланд 0:0 Ливърпул, без положения пред двете врати

Съндърланд и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Стейдиъм ъф Лайт".

Домакините стартираха активно и опитаха да натиснат съперника, но това не доведе до нещо опасно. След първите минути мърсисайдци започнаха да контролират събитията на терена, но и те не създаваха нищо сериозно пред вратата на Рьофс. Съндърлънд атакуваше по-рядко, но с по-голяма острота. В 19-ата минута Мукиеле получи топката отдясно и прати остро центриране към Броби. Отлична намеса на Конате предотврати опита за удар на бившия нападател на Аякс.

Доминик Собослай е наказан и неговото място отдясно на защитата ще заеме Ватаро Ендо. Промяна има и отляво на отбраната, където титуляр е Анди Робъртсън на мястото на Милош Керкез. Джо Гомес се завръща в състава, но започва мача на резервната скамейка.

Снимки: Gettyimages

