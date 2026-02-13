Популярни
  Брентфорд обвърза Игор Тиаго поне до 2031-ва година

Брентфорд обвърза Игор Тиаго поне до 2031-ва година

  • 13 фев 2026 | 11:58
  • 570
  • 1
Брентфорд направи всичко възможно да парира нарастващия интерес към Игор Тиаго и обвърза бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго с договор до 2031 година. 24-годишният нападател прави запомнящ се сезон и вече има 17 гола в 26 мача в Премиър лийг през настоящата кампания, като все по-усилено се говори, че той може да попадне и в разширения състав на Карло Анчелоти за предстоящото световно първенство. Единствено Ерлинг Холанд има повече попадения в английския елит през този сезон.

Новоподписаният контракт е за пет години и половина с опция за удължаването му с допълнителни 12 месеца. Това означава, че той може да остане на “Брентфорд Къмюнити Стейдиъм” до лятото на 2032 година.

“Брилянтно е, че Тиаго обвърза дългосрочното си бъдеще с клуба. Връзката, която той има със съотборниците си, персонала и феновете, е очевидна за всички. Вижда се колко много означава за него този клуб.

Обичам да работя с него и ми хареса да виждам еволюцията му като играч. Той е много важен за нашия начин на игра и за развитието на сезона ни досега. Това е договор, който той напълно заслужава и съм наистина щастлив, че клубът успя да го сключи”, заяви мениджърът на отбора Кийт Андрюс.

