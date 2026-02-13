Артета: Ще продължим да правим едно и също нещо до май

Мениджърът на Арсенал Микел Артета увери, че отборът ще играе максимално концентрирано във всеки мача до края на сезона, независимо колко близо е Манчестър Сити. След вчерашното равенство с Брентфорд “гражданите” се доближиха на четири точки зад лидера. В неделя Арсенал приема Уигън в двубой за ФА Къп и въпреки че турнирът е много важен за лондончани, както твърди Артета, испанецът ще може да даде почивка на някои от титулярите си, при положение че съперникът е в зоната на изпадащите в третото ниво на английския футбол.

"Сега ни предстои нова възможност. В друг турнир, в който имаме история. Домакини сме и съм много развълнуван. Знаем какво означава тази надпревара за клуба, за нас".

Запитан дали отново ще направи ротации, Артета отговори: "Да. Опитваме се да уверим, че всеки е важна част от това, което правим в различните състезания. В неделя ще бъде същото.

Ще бъдем готови и ще се борим да спечелим всеки мач. Единственото, което можем да направим, е да се концентрираме върху това и да повишим нивата си на представяне както в колективен, така и в индивидуален план. Само така можем да бъдем по-добри от противника. Ще продължим така до май, независимо дали играем преди, или след Манчестър Сити".

Артета на практика потвърди и колко точно ще отсъства Микел Мерино, отговаряйки на въпроса дали съжалява, че предвид неговата контузия е разрешил преотстъпването на Итън Нуанери на Марсилия.

“Лесно е да се каже. След като взехме решението, кой би могъл да предвиди, че Микел ще отсъства пет месеца, както и Кай? Жалко е, но в крайна сметка трябва да вземем решенията в момента, разбирайки контекста. Най-доброто решение за клуба и за Итън със сигурност беше той да отиде и да се наслади на различна среда, да натрупа минути и да се подготви да се върне при нас.“