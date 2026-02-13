Гуардиола: Проблемът на Холанд не е сериозен, но отборът е изтощен

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола даде подробности за състоянието на Ерлинг Холанд. Нападателят бе сменен на почивката при успеха на “гражданите” с 3:0 над Фулъм в сряда. Той е под въпрос за утрешния двубой срещу Салфорд Сити във ФА Къп.

“Той не е на 100 процента, но днес ще видим как се чувства. Лекарите ми казаха, че проблемът не е сериозен. Имаше някакъв дискомфорт по време на мача с Фулъм и затова не игра второто полувреме. Днес ще решим дали ще играе утре”, заяви Гуардиола.

Erling Haaland and John Stones injury latest as Pep Guardiola provides Man City update | #mcfchttps://t.co/vl8fmPvGHz — Manchester City News (@ManCityMEN) February 13, 2026

Испанецът коментира и следващия съперник: “Те са в Лига 2 и ние сме домакини, но се опитвам да убедя играчите, че няма нищо гарантирано и всичко е трудно. Разбира се, може да изглежда лесно след това, но трябва да си свършим работата. Винаги сме подхождали отлично в купите и утре не трябва да е изключение”.

“Приоритетът ни е да победим Салфорд и да се класираме за следващия кръг. В този турнир последните години играхме финали. За съжаление, не успяхме да спечелим последните два финала, но да сме там винаги е успех. Изтощени сме физически и психически след невероятния брой мачове, но след утрешния мач ще имаме малка почивка”, каза още треньорът.

Попитан относно бъдещето на Бернардо Силва, чийто договор изтича в края на сезона, Гуардиола заяви: “Нямам представа. Казах му, когато вземе решение, да ми каже, но нямам представа”.

“The fact I am Catalan and you’re British, what influence did we have on where we were born?”



Pep Guardiola responds to Sir Jim Ratcliffe’s immigration comments, saying embracing other cultures truly would make society better 🌍 pic.twitter.com/1mVvEouGhm — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 13, 2026

Специалистът отново говори по политически теми, след като бе накаран да коментира изказването на сър Джим Ратклиф относно имиграцията във Великобритания. “Този проблем го има по целия свят - начинът, по който третираме имигрантите. Това е голям, голям проблем. Фактът, че аз съм каталунец, а вие сте британци. Какво значение има къде сме родени? Мисля, че всеки иска по-добър живот, перспектива за по-добро бъдеще и понякога възможностите са свързани с това къде си роден или къде отидеш. Цветът на кожата или мястото, където сме родени, не прави разлика. Имаме много работа по този въпрос. Повечето хора бягат от страните си поради проблеми там. Докато не приемем напълно другите държави, няма да станем по-добро общество”, сподели мнението си Пеп.

