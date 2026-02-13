Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Хау: Искаме да спечелим ФА Къп, но гостуване на Астън Вила е много труден жребий

  • 13 фев 2026 | 13:23
Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау говори преди утрешното гостуване на Астън Вила в турнира за Купата на Футболната асоциация. През миналия сезон клубът спечели “Карабао Къп”, а сега ще направи всичко възможно да стигне до финала и във ФА Къп.

"Победата над Тотнъм беше голяма за нас, но сега трябва да се опитаме да я подплатим. Търсим това постоянство.

Много ме питат за Купата на Футболната асоциация. Нашето отношение е да печелим. Това е състезание, което искаме да спечелим и да стигнем колкото можем по-далеч. Бихме искали да се борим за купата. Нашето отношение няма да се промени, искаме да се опитаме да спечелим следващия мач, но жребият е наистина труден защото гостуваме на Астън Вила. Целта ни е да стигнем възможно най-далеч в турнира.

Гледаме на утрешния ден като възможност да спечелим този мач, който е пред нас. След това ни предстои дълго пътуване в средата на седмицата в Шампионската лига, но ще се тревожим за това, когато стигнем там. Цялото ни внимание и всички погледи са насочени към този мач.

За Люис Майли чакаме развитието ден за ден. Правим скенери на всеки няколко дни. Не мислим, че ще е дългосрочно и се надяваме, че скоро ще се завърне. Да изчакаме и да видим. По отношение на Бруно очакваме да разберем пълната степен на неговата контузия в подколянното сухожилие.

Жоелинтон се справя добре. Не мисля, че ще успее за този мач, но няма да е нужно много време след него. Отчаяно иска да се върне в игра. Чувства се добре и е много позитивен. Тино Ливраменто е напът. Мисля, че прогнозата за завръщането му бе в началото на март".

