Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
Футболистите на Локомотив (Пловдив) си спретнаха здрав купон в съблекалнята след победата над Ботев (Пловдив) на 1/4-финалите в турнира Sesame Купа на България. “Смърфовете” се наложиха над градския си съперник с 1:0 след ранно попадение на капитана Парвизджон Умарбаев.

След последния съдийски сигнал феновете на Локомотив дълго аплодираха любимците си, които взеха реванш за служебната загуба с 0:4 през есента.

Еуфорията се пренесе и в съблекалнята, където футболистите на Душан Косич пяха и танцуваха заедно с част от щаба на тима.

Локо (Пд) ще научи съперника си на полуфиналите следващата сряда, когато ще бъде изтеглен жребият.

Снимки: Борислав Цветанов

