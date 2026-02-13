Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Футболистите на Локомотив (Пловдив) си спретнаха здрав купон в съблекалнята след победата над Ботев (Пловдив) на 1/4-финалите в турнира Sesame Купа на България. “Смърфовете” се наложиха над градския си съперник с 1:0 след ранно попадение на капитана Парвизджон Умарбаев.

След последния съдийски сигнал феновете на Локомотив дълго аплодираха любимците си, които взеха реванш за служебната загуба с 0:4 през есента.

Еуфорията се пренесе и в съблекалнята, където футболистите на Душан Косич пяха и танцуваха заедно с част от щаба на тима.

Локо (Пд) ще научи съперника си на полуфиналите следващата сряда, когато ще бъде изтеглен жребият.

Снимки: Борислав Цветанов