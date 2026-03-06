Лудогорец пусна билетите за срещата с Монтана

Билетите за срещата от 25-ия кръг от efbet Лига между Монтана и Лудогорец са вече в продажба. Тъй като разградчани е символичен гост, абонаментните карти няма да важат.

Входни талони могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч. , както и онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com.

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Монтана оправя терена на "Огоста"

В деня на мача, който е на 9 март (понеделник) от 15,30 ч. на стадион "Хювефарма Арена", билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски“ от 12.00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя са:

Сектор В – 5 евро

Сектор Б (Моци) – 4 евро

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Снимки: Sportal.bg