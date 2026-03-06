Гьоко: Бяхме катастрофа! Балов правеше каквото си поиска

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски беше крайно разочарован след поражението с 0:4 от Славия. Той похвали звездата на „белите“ Кристиян Балов.

„Спартак не беше това, което беше в последните 5 мача. Не играхме твърдо, както играхме дори с 10 играчи. Не мога да си обясня двата леки гола, които пуснахме. Дали това е заради умората, която се насъбра от последните мачове, не знам. Нямахме време да тренираме и пътувахме веднага за София. Имаме още мачове и трябва да сме по-концентрирани в следващите мачове. За Спартак и мен беше срам днешният двубой. Балов ни би сам. Влизаше си в наказателното поле, както искаше. Трябваше да сме по-близо един до друг. Това момче е страхотен талант и има голям потенциал. Днес бяхме катастрофа. Сега трябва да се възстановим, защото имаме два тежки мача срещу ЦСКА 1948 и Лудогорец“.