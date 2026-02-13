Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) беше един от малкото, който въпреки, че се радваше бурно, запази изключително хладнокръвие и показа голямо уважение към градския съперник.

Веднага след последния съдийски сигнал наставникът събра целия отбор на “смърфовете” в центъра на терена, след което изнесе изключително силна реч.

“Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни! Моля Ви! Когато анализираме, когато празнуваме – останете скромни! Уважавайте противника!”, заяви Душан Косич.

Словенският специалист продължава да впечатлява след като пристигна на “Лаута” преди 1 година. Той успя да спаси “смърфовете” от изпадане през миналата кампания, след което направи истински ренесанс, за да може “черно-белите” вече да са на полуфинал за Купата и много близо до Топ 4 в първенството.