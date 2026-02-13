Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

  • 13 фев 2026 | 13:26
  • 182
  • 1

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) беше един от малкото, който въпреки, че се радваше бурно, запази изключително хладнокръвие и показа голямо уважение към градския съперник.

Веднага след последния съдийски сигнал наставникът събра целия отбор на “смърфовете” в центъра на терена, след което изнесе изключително силна реч.

“Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни! Моля Ви! Когато анализираме, когато празнуваме – останете скромни! Уважавайте противника!”, заяви Душан Косич.

Словенският специалист продължава да впечатлява след като пристигна на “Лаута” преди 1 година. Той успя да спаси “смърфовете” от изпадане през миналата кампания, след което направи истински ренесанс, за да може “черно-белите” вече да са на полуфинал за Купата и много близо до Топ 4 в първенството.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 2094
  • 5
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 5617
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6354
  • 12
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1876
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2132
  • 1
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3705
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 15711
  • 34
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 10001
  • 14
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 14444
  • 5
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6354
  • 12
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 5551
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 36881
  • 26