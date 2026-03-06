Популярни
  Levski
  2. Левски
  Георги Чиликов: Не струвах 2,5 милиона за Левски

Георги Чиликов: Не струвах 2,5 милиона за Левски

  • 6 март 2026 | 20:26
  • 1022
  • 1
Георги Чиликов: Не струвах 2,5 милиона за Левски

Бившият нападател на Левски и ЦСКА Георги Чиликов направи интересно признание в подкаста „Код Спорт“, където обясни, че сумата за трансфера му от Нефтохимик при „сините“ от 2,5 милиона германски марки не е била реалистична.

Той коментира голямото напрежение, което е чувствал на „Герена“ заради този трансфер и каква е била конкуренцията му на върха на атаката с Георги Иванов-Гонзо.

Настоящият наставник на Дунав (Русе) се върна и към преминаването си в ЦСКА, което според него е било грешка. А как Чиликов е срещнал Кристиано Роналдо в Португалия, какво е използвал, за да повдига възглавницата си на лагерите в ЦСКА, участвал ли е в уговорени мачове в Китай и още – гледайте в епизода.

