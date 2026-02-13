Левски поздрави Станимир Стоилов

Популярни
  • 13 фев 2026 | 09:39
Ръководството на Левски не пропусна да поздрави легендата на клуба Станимир Стоилов, който днес празнува своя 59-ти рожден ден.

"Днес един от най-успешните треньори в историята на "Левски" Станимир Стоилов празнува своя 59-ти рожден ден.

Започва футболната си кариера във втородивизионния "Хасково", откъдето през 1990 година преминава в "Левски". Със синята фланелка записва 262 мача и вкарва 51 гола. Като футболист има 4 шампионски титли на България (1994/95, 1999/2000, 2000/01 и 2001/02 година) и 5 национални купи (1991, 1992, 2000, 2002, 2003 година). От 1992 до 2000 година записва 14 мача и вкарва 3 гола с националния екип на България. Носи още екипите на "Фенербахче" (Турция), ЦСКА, "Кампомайорензе" (Португалия) и "Славия".

Треньорската си кариера започва в началото на 2004 година като селекционер на юношеския национален отбор до 16 години. От лятото на 2004 година е старши треньор на "Левски", с който печели два пъти шампионската титла на България (2005/06 и 2006/07 година), два пъти Купата на страната (2005 и 2007 година) и два пъти Суперкупата на България (2005 и 2007 година). През сезон 2005/06 година достига до 1/4 финал в турнира за Купата на УЕФА. Именно начело на "сините" става първият български треньор, чийто отбор влиза в Шампионска лига – през сезон 2006/07 година.

През 2007 година е селекционер на националния отбор на България в двата мача срещу Беларус от квалификационните групи за европейското първенство през 2008 г., като печели и двете срещи. Поема отново представителния отбор на България в началото на 2009 година, като остава на поста до септември 2010 година. Води още "Литекс", "Анортозис" (Кипър), "Ботев" (Пловдив), "Астана" (Казахстан) и националния отбор на Казахстан.

В началото на септември 2021 година се завръща в "Левски", а през 2022 година печели Купата на България начело на "сините". В момента е треньор на турския "Гьозтепе".

ПФК "Левски" пожелава на Станимир Стоилов здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

