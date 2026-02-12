Умарбаев: Обичам Локомотив

Героят на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев бе много доволен от успеха с 1:0 над Ботев от четвъртфиналите за Купата на България. Полузащитникът сподели, че обича "смърфовете" и е много щастлив от победата.

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

"Поздравявам всички момчета за дисциплината и борбата. Имаше повече битка днес, отколкото играта. В главата ни има идея за нова Купа. Ако успеем, ще бъда много щастлив. Много важен мач за нас - срещу Ботев е повече за честта. Аз обичам този клуб. Посвещавам победата на семейството си, защото минахме през някои тежки моменти", каза Умарбаев.