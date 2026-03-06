Популярни
Благотворителен футболен мач в Благоевград ще подкрепи деца със Синдром на Даун

  • 6 март 2026 | 20:32
  • 160
  • 0
На 21 март стадион „Христо Ботев“ в Благоевград ще бъде домакин на специално благотворително спортно събитие, организирано от студенти на Американския университет в България. Инициативата цели да обедини спорта и добротворството в подкрепа на деца със Синдром на Даун и други специални потребности.

Зад събитието стои най-голямата студентска спортна организация към университета – „Олимпикс“. Организаторите тази година решават да създадат ново и мащабно събитие – Благотворителен футболен мач, който да привлече общественото внимание към значима кауза и да събере средства за нуждаещите се.

В демонстративната среща ще се включат футболните ветерани на отборите на ЦСКА и Пирин, а събитието се реализира с подкрепата на Българския футболен съюз. Очаква се двубоят да събере на едно място любители на футбола, бивши легенди на терена и всички, които желаят да подкрепят благотворителната инициатива.

Датата на мача не е избрана случайно. Той ще се проведе на 21 март – Световния ден на хората със Синдром на Даун. Средствата, събрани от събитието, ще бъдат дарени на фондация „Слънчеви Деца 2024“, която работи в подкрепа на деца със Синдром на Даун и други специални потребности.

Билети за благотворителния мач вече се продават активно в мрежата на Eventim, а организаторите се надяват на силна обществена подкрепа, за да може каузата да достигне до възможно най-много хора.

Събитието се реализира със съдействието на редица партньори, спонсори и медии. Основната цел е не само да се съберат средства, но и да се създаде традиция – спортът да бъде платформа за обединение, съпричастност и помощ към хората, които имат най-голяма нужда.

Организаторите вярват, че благотворителният футболен мач ще се превърне в празник на спорта и доброто, който ще покаже силата на общността, когато тя се обедини около важна кауза.

