  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
Бивш централен нападател на Локомотив (Пловдив) дойде в Ботев (Враца). Това е 24-годишният белгиец Мичи Нтело, съобщава "Тема Спорт". Той е пристигал под Околчица в сряда вечерта след загубения четвъртфинал за купата от Арда.

Вчера Нтело е взел участие в тренировката, като предстои да се разбере с врачани за личните си условия. За последно белгиецът рита за швейцарския втородивизионен Ивердон, за който има 17 мача през есента, но без гол, с 2 асистенции.

Той бе продаден там от Локо (Пд) през лятото на 2024 година за около 600 хиляди евро. На "Лаута" изкара само шест месеца, в които записа 18 двубоя, реализирайки 6 попадения и 4 асистенции.

