Какалов изригна срещу Кабаков и колегите му

  • 13 фев 2026 | 13:13
  • 510
  • 1

Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, направи доста остър и емоционален коментар след края на снощното дерби на Пловдив, което бе спечелено от Локомотив с 1:0.

Реакцията на бившия нападател е насочена към съдийската бригада заради две спорни отсъждания - признатия гол на Парвиз Умарбаев, както и негово нарушение срещу Педро Игор, което според Какалов явно е за червен картон.

Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:

Искам да излязат цялата съдийска бригада, ако не ги е срам и да се извинят на цялата футболна общественост.

Това е срам, да не гледаш ВАР при тези две ситуации си е меко казано срамно.

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 2093
  • 5
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 5610
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6350
  • 12
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1876
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2132
  • 1
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3704
  • 5
Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 15699
  • 34
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 9978
  • 14
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 14433
  • 5
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6350
  • 12
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 5549
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 36861
  • 26