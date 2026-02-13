Какалов изригна срещу Кабаков и колегите му

Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, направи доста остър и емоционален коментар след края на снощното дерби на Пловдив, което бе спечелено от Локомотив с 1:0.

Реакцията на бившия нападател е насочена към съдийската бригада заради две спорни отсъждания - признатия гол на Парвиз Умарбаев, както и негово нарушение срещу Педро Игор, което според Какалов явно е за червен картон.



Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:



Искам да излязат цялата съдийска бригада, ако не ги е срам и да се извинят на цялата футболна общественост.



Това е срам, да не гледаш ВАР при тези две ситуации си е меко казано срамно.