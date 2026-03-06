Всички мачове от Пернишкото областно футболно първенство ще започнат с минута мълчание

Всички мачове от Пернишкото областно футболно първенство ще започнат тази събота и неделя с минута мълчание. Това съобщи за БТА председателят на Областния съвет на БФС в Перник Венцислав Василев.

Той допълни, че ще бъде отложен и един от мачовете между отборите на „Витоша“ Долна Диканя и „Спортист“ Драгичево, тъй като спортният деятел и дългогодишен кмет на с. Долна Диканя – Елинчо Колев, е починал.

Василев добави, че отборите вече са картотекирани. Те са направили промени в съставите си и са се подсилили преди предстоящото начало на пролетния дял на първенството в областта.

Венцислав Василев посочи още, че единствено ще бъде направено прекъсване и няма да се играят мачове по време на извънредните избори през месец април.

Финалът на първенството е планиран за 31 май тази година.

Тази година ще бъде запазен миналогодишният формат, при който отборите, класирали се от първо до пето място през сезон 2024/2025 г. в двете групи, ще формират А-1 областната група за новия сезон 2025/2026 г., а останалите – А-2 група.

Венцислав Василев коментира и темата за съдийството, като подчерта, че се наблюдава положителна тенденция в желанието на млади момичета и момчета да бъдат обучавани. Очаква се съвсем скоро курс да преминат две момичета и две момчета.