"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

В днешния епизод на „Вабанк“, който се излъчи на живо в YouTube канал на Sportal.bg - https://www.youtube.com/@SportalBgOfficial основните теми бяха свързани с положителните и отрицателни събития в ЦСКА и предстоящото дерби между Лудогорец и Левски от 1/4-финалите за Купата на България.

Първият акцент в студиото бе насочен към „червените“ и въпроса дали ЦСКА се превръща във фаворит за спечелването на Купата на България, както и дали реагира правилно ръководството на клуба по темата със защитника Пастор, който бе хванат да шорира пиян с 2.32 промила алкохол.

Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

Кюстендилеца се майтапи с Найденов, бизнесменът блокирал известния фен на ЦСКА

В края на предаването погледът логично се насочи към предстоящия сблъсък между Лудогорец и Левски. Това е мач с огромна стойност, а Лудогорец традиционно е силен домакин и разполага с по-скъпия и обигран състав, което може би ще даде нужното предимство и в крайна сметка Лудогорец ще се озове на полуфиналите, но пък в последните срещи Левски показа, че е равностоен на хегемона от последните години в България и има самочувствието на лидер в първенството с големи шансове за титлата през този сезон.