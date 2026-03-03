Популярни
  3. Емерсон: Благодаря на Бог за победата!

  • 3 март 2026 | 20:45
  • 285
  • 1

Южноамериканската звезда на Ботев (Пловдив) Емерсон Родригес, който е собственост на Лудогорец, говори след победата с 2:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

"Изиграхме един перфектен мач. Това тренирахме през седмицата и благодаря на Господ, че спечелихме трите точки. Щастлив съм и съм доволен от днешния мач, защото печеля повече игрово време. Вярвам, че с времето ще върна доверието в самия себе си и ще покажа в бъдеще най-доброто от себе си. Много съм щастлив за целия отбор, отлична среща за нас. Благодаря на Бог за победата. В началото ми беше малко трудно заради студа в България. Въпреки че съм под наем тук, се радвам, че съм част от този голям клуб и ще се стремя да покажа най-доброто", каза колумбиецът.

Снимки: Startphoto

