Емерсон: Благодаря на Бог за победата!

Южноамериканската звезда на Ботев (Пловдив) Емерсон Родригес, който е собственост на Лудогорец, говори след победата с 2:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

Бразилска самба на "Колежа"

"Изиграхме един перфектен мач. Това тренирахме през седмицата и благодаря на Господ, че спечелихме трите точки. Щастлив съм и съм доволен от днешния мач, защото печеля повече игрово време. Вярвам, че с времето ще върна доверието в самия себе си и ще покажа в бъдеще най-доброто от себе си. Много съм щастлив за целия отбор, отлична среща за нас. Благодаря на Бог за победата. В началото ми беше малко трудно заради студа в България. Въпреки че съм под наем тук, се радвам, че съм част от този голям клуб и ще се стремя да покажа най-доброто", каза колумбиецът.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto