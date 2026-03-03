Балтанов: Можем да играем и по-добър футбол

Популярни
  • 3 март 2026 | 20:51
  • 263
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов изрази задоволство след победата с 2:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

"Доволен съм много. Говорихме си, че по този начин трябва да контролираме мача, знаехме слабите страни на противника. Бяхме съсредоточени за мача, можем да играем и по-добър футбол. Щастлив съм за момчетата в съблекалнята и се надявам да продължим с добрите игри. Искахме да дадем минути и на Сами, той заслужава. Той е момче с бъдеще, просто трябва да работи, ще му се дават минути, за да трупа самочувствие. Разполагам с много добри 28 футболисти - 25 полеви и трима вратари", каза бившият полузащитник на "канарчетата".

Снимки: Startphoto

