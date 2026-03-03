Балтанов: Можем да играем и по-добър футбол

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов изрази задоволство след победата с 2:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

Бразилска самба на "Колежа"

"Доволен съм много. Говорихме си, че по този начин трябва да контролираме мача, знаехме слабите страни на противника. Бяхме съсредоточени за мача, можем да играем и по-добър футбол. Щастлив съм за момчетата в съблекалнята и се надявам да продължим с добрите игри. Искахме да дадем минути и на Сами, той заслужава. Той е момче с бъдеще, просто трябва да работи, ще му се дават минути, за да трупа самочувствие. Разполагам с много добри 28 футболисти - 25 полеви и трима вратари", каза бившият полузащитник на "канарчетата".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto