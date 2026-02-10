Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Наставникът на ЦСКА Христо Янев каза на какво се дължи по-добрата игра, чрез която отобрът му елиминира ЦСКА 1948 и защити защитника Пастор, който бе хванат да кара пиян из улиците на София. Специалистът разясни, че не толерира такова поведение, но и да влезем в неговите обувки, защото е преживял тежка драма.

"Контролирахме събитията, отборът изигра много умно мача. Заслужена победа. Извадихме максимума от ситуациите.

Отборът показа, че в дефанзивен план сме добре, бяхме дисциплинирани. Създазохме много добри положения през първото полувреме, създадохме ситуации, голът дойде в точния момент и се успокоихме.

Наблюдавахме съперника през подготовката - видяхме, че използва много и различни хора. Нагодихме се.

Трябва да останем здраво стъпили на земята, да сме смирени, да работим. Нека запазим това постоянство и ще видим докъде ще стигнем.

За нас ще бъде важно да се възстановим, условията не бяха най-добрите за такъв мач. Ще видим какво ще направим за следващия двубой", каза Янев, след което коментира инцидента с Пастор.

"Като треньор и човек в ЦСКА не толерирам неговото поведение. Но нека не съдим и да се поставим в неговите обувки. Преживя тежка драма", допълни треньорът на "червените".

Снимки: Борислав Трошев