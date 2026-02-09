Популярни
  3. Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

  • 9 фев 2026 | 12:14
  • 4717
  • 10

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с десния защитник на ЦСКА Дейвид Пастор. Тази нощ футболистът на "армейците" беше арестуван след леко ПТП в столицата, а полицейският дрегер е отчел 2.32 промила алкохол.

"Наздраве, Майсторе", написа Цветомир Найденов, споделяйки новината за задържането на бека на ЦСКА. След това бизнесменът добави хаштаг "пием грамотно". Любопитно е, че утре "червените" от Бистрица гостуват на "червените" от Борисовата градина в четвъртфинал за Sesame Купа на България.

Sportаl.bg съобщи първи, че футболистът на ЦСКА преминава през тежък личен период, след като майка му е починала през миналата седмица, а на вчерашната дата е бил нейният рожден ден, без това да оневинява по някакъв начин бразилеца.

