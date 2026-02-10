Популярни
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди утрешния мач за Купата на България срещу Лудогорец в Разград. Специалистът очаква много труден мач срещу "орлите", но все пак е уверен, че тимът му има силите да направи добър мач и да продължи напред в надпреварата. Треньорът също така каза много положителни думи за крилото Фабио Лима, който вчера се раздели с клуба.

"Времето за възстановяване не е извинение. В добра кондиция са играчите. С цялото си желание да изиграят един добър мач. Що се отнася до Макун следим състоянието. Ясно е, че ни чака труден мач - срещу отбор, който има доста широчина в състава си, но ние сме уверени в нашите възможности и ще изиграе мача по най-добрия начин и да спечелим. Различен мач от предишния. Различни обстоятелства. Сега ще сме гости. Наясно съм със състава и идеята е да използваме силните си страни и да минимизираме тези на противника", започна наставникът.

"Фабио Лима е невероятно момче, което е в отлични отношения с всички в клуба. Има семейство в Бразилия, а договорът му изтича. Това определи напускането му. Това бе нормално да се случи, тъй като нямаше достатъчно игрово време. От ден първи, в който сме заедно, поведението му бе перфектно. Отнесохме с уважение за желанието му да продължи в Бразилия. Показвал е напълно професионално отношение. Никога няма да забравя момента, когато трябваше да играе ляв бек с Беер Шева и се отнесе много професионално. В този ред на мисли му пожелавам всичко най-хубаво в личен и професионален план. До последния ден на трансферния прозорец може да има входящи и изходящи промени. Нормално е да се присъедини някой още, защото напуснаха ни петима, а се присъединиха двама футболисти. Опитваме се да намерим най-доброто решение за клуба", каза Веласкес.

