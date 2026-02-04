Дяков: В Лудогорец имат шампионски манталитет, докато в Левски това се е изгубило

Бившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков коментира в студиото на Sportal.bg двубоя за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски, завършил с победа за „орлите“ след попадение на Бърнард Текпетей. Бившият национал сподели мнението си дали този мач ще даде психологическо предимство на българския шампион преди предстоящите четири двубоя срещу „сините“, като първият от тях е още през следващата седмица за Купата на България в Разград.

„Ако Лудогорец успее да отстрани Левски и за Купата, това със сигурност ще повлияе психологически. В Лудогорец всички в отбора имат този опит и шампионски манталитет, докато в Левски това се е изгубило. Особено през последните 14–15 години вече го няма това усещане в Левски – не го виждам. Ако бъдат още малко притиснати до стената, не съм сигурен дали Левски ще издържи. Затова тези мачове са много важни, защото Левски е длъжен да печели, за да върви гордо изправен“, завърши Дяков.