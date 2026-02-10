Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите, след като "червените" удариха с 2:0 ЦСКА 1948 и се класираха за полуфиналите на Sesame Купа на България. Шефът на "армейците" заяви, че провинилият се зад волана Дейвид Пастор ще продължи да бъде част от отбора на Христо Янев.

"Важно е от гледна точка, че гоним целта си - да спечелим, не крием амбициите си. Тази победа е важна заради това, заради емоционалната стойност, както казахте, но е просто стъпка към крайната цел. Знаем, че по-трудното предстои. Нормално е да се борим за трофей, това е в ДНК-то на ЦСКА, няма как да избягам от клишето, но е така. За съжаление в първенството изоставаме, опитваме се да наваксаме.

Видяхте реакцията на клуба за Пастор, аз се присъединявам към нея като спортен директор. Искаме да възпитаме у децата ценности, ние сме най-големият клуб в България, имаме армейски ценности. Той ще продължи да бъде наш футболист, ще се опитаме да му разясним глупостта, грешката, която е направил. Да бъде наясно, че футболистите на ЦСКА са за пример - добър или лош. Сигурен съм, че той осъзнава грешката си. Това трябва минимално да му повлияе на представянето занапред. Има си наказание по клубен правилник, ще си го понесе.

Всичко зависи от психолозите, които ще работят с него и от спортно-техническото му представяне. Надявам се периодът да е кратък. Не съм го виждал от инцидента насам. Победите са по-важни и е важно също че са гарнирани с добра игра. Лудогорец или Левски? Предпочитаме да победим следващия съперник в два мача и да победим на финала. Още трансфери в ЦСКА? Ако има нещо до затварянето на трансферния прозорец, ще го разберете", каза спортният директор на ЦСКА.