Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

Величков: Пастор остава, искаме купата, ЦСКА е най-големият клуб в България

  • 10 фев 2026 | 20:44
  • 4780
  • 30

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите, след като "червените" удариха с 2:0 ЦСКА 1948 и се класираха за полуфиналите на Sesame Купа на България. Шефът на "армейците" заяви, че провинилият се зад волана Дейвид Пастор ще продължи да бъде част от отбора на Христо Янев.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

"Важно е от гледна точка, че гоним целта си - да спечелим, не крием амбициите си. Тази победа е важна заради това, заради емоционалната стойност, както казахте, но е просто стъпка към крайната цел. Знаем, че по-трудното предстои. Нормално е да се борим за трофей, това е в ДНК-то на ЦСКА, няма как да избягам от клишето, но е така. За съжаление в първенството изоставаме, опитваме се да наваксаме.

Звезда на ЦСКА излезе от ареста
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Видяхте реакцията на клуба за Пастор, аз се присъединявам към нея като спортен директор. Искаме да възпитаме у децата ценности, ние сме най-големият клуб в България, имаме армейски ценности. Той ще продължи да бъде наш футболист, ще се опитаме да му разясним глупостта, грешката, която е направил. Да бъде наясно, че футболистите на ЦСКА са за пример - добър или лош. Сигурен съм, че той осъзнава грешката си. Това трябва минимално да му повлияе на представянето занапред. Има си наказание по клубен правилник, ще си го понесе.

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Всичко зависи от психолозите, които ще работят с него и от спортно-техническото му представяне. Надявам се периодът да е кратък. Не съм го виждал от инцидента насам. Победите са по-важни и е важно също че са гарнирани с добра игра. Лудогорец или Левски? Предпочитаме да победим следващия съперник в два мача и да победим на финала. Още трансфери в ЦСКА? Ако има нещо до затварянето на трансферния прозорец, ще го разберете", каза спортният директор на ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 5643
  • 3
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 31026
  • 42
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4370
  • 8
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 91767
  • 431
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 1387
  • 3
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 1682
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 91767
  • 431
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 11029
  • 26
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 31026
  • 42
Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

  • 10 фев 2026 | 20:32
  • 2665
  • 5
Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 21:09
  • 1504
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26310
  • 23