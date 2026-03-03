Популярни
Капитанът на "соколите" честити празника по нетрадиционен начин

  • 3 март 2026 | 19:55
  • 525
  • 1

Изключително драматичната и ценна победа на Спартак (Варна) в битката за оставане в Efbet Лига срещу силно представилия се тим на Монтана имаше своите емоционални измерения. С бурни възгласи и възторжени аплодисменти в края на срещата агитката благодари на своите любимци за успеха в деня на националния празник.

Атмосферата по трибуните бе изпълнена с патриотичен дух и неподправена радост. Капитанът на "соколите" Ангел Грънчов дори получи специален подарък – рисунка от малко момиченце, която се превърна в прекрасно олицетворение на празничния ден и на силната връзка между отбора и неговите привърженици.

Пламен Трендафилов

