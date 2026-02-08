Стойчо Стоев: Суперкупата не дава предимство, титлата е най-важна

Бившият треньор на Левски и Лудогорец Стойчо Стоев коментира пред Sportal.bg изминалия двубой за Суперкупата на България между двата отбора.

„Не бих казал, че този мач носи някакво предимство. Това е просто един трофей, чиято важност е трета след шампионската титла и Купата на България. Истински важните мачове през пролетта тепърва предстоят. Моята практика е доказала, че двубоите срещу отбори, които не са преки конкуренти, а са от средата и долната част на класирането, са ключови за водещите тимове. Не толкова преките сблъсъци, защото в тях не винаги може да се стигне до победа, но ако загубиш точки срещу по-слаб отбор, разликата може да се увеличи или да се стопи. В Лудогорец ширината на състава е по-голяма и това ще им помогне. При тях едва ли липсата на даден футболист ще се отрази сериозно, докато в Левски това може да окаже влияние.“

Стоев разкри очакванията си и за предстоящия мач за Купата на България между двата тима, както и дали някой от тях ще влезе като фаворит в срещата.

„Ако Лудогорец успеят отново да победят Левски, психологическото предимство ще бъде на тяхна страна. Левски, малко или много, ще бъдат поразклатени, въпреки че това е мач за Купата на България, а не за първенството. Според мен поне на този етап и за двата отбора най-важна остава шампионската титла. Очаквам отново равностоен мач до известна степен. Лудогорец в последните години постоянно играе европейски двубои, което им носи самочувствие и увереност, а това се отразява и в българското първенство“, завърши специалистът.