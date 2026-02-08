Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Стойчо Стоев: Суперкупата не дава предимство, титлата е най-важна

Стойчо Стоев: Суперкупата не дава предимство, титлата е най-важна

  • 8 фев 2026 | 11:01
  • 2465
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Бившият треньор на Левски и Лудогорец Стойчо Стоев коментира пред Sportal.bg изминалия двубой за Суперкупата на България между двата отбора.

„Не бих казал, че този мач носи някакво предимство. Това е просто един трофей, чиято важност е трета след шампионската титла и Купата на България. Истински важните мачове през пролетта тепърва предстоят. Моята практика е доказала, че двубоите срещу отбори, които не са преки конкуренти, а са от средата и долната част на класирането, са ключови за водещите тимове. Не толкова преките сблъсъци, защото в тях не винаги може да се стигне до победа, но ако загубиш точки срещу по-слаб отбор, разликата може да се увеличи или да се стопи. В Лудогорец ширината на състава е по-голяма и това ще им помогне. При тях едва ли липсата на даден футболист ще се отрази сериозно, докато в Левски това може да окаже влияние.“

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!
Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Стоев разкри очакванията си и за предстоящия мач за Купата на България между двата тима, както и дали някой от тях ще влезе като фаворит в срещата.

„Ако Лудогорец успеят отново да победят Левски, психологическото предимство ще бъде на тяхна страна. Левски, малко или много, ще бъдат поразклатени, въпреки че това е мач за Купата на България, а не за първенството. Според мен поне на този етап и за двата отбора най-важна остава шампионската титла. Очаквам отново равностоен мач до известна степен. Лудогорец в последните години постоянно играе европейски двубои, което им носи самочувствие и увереност, а това се отразява и в българското първенство“, завърши специалистът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 7670
  • 21
Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

Бислимов: По-важното беше, че успяхме да изчистим някои неточности

  • 8 фев 2026 | 10:20
  • 586
  • 0
„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

„60 години номер 8“: Непоказвани фланелки на Камата засияват в Зала на славата „Христо Стоичков“

  • 8 фев 2026 | 10:19
  • 801
  • 1
Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

Лео Перейра ли е човекът за левия фланг на ЦСКА: Дебютът на бразилеца в цифри

  • 8 фев 2026 | 10:00
  • 3559
  • 6
Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

Промененият Ботев приема непредсказуемия Берое в поредната Битка за Тракия

  • 8 фев 2026 | 08:37
  • 2166
  • 3
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 2032
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 22697
  • 15
Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

Добруджа 0:0 Септември, равностойно начало

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 4369
  • 1
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 1937
  • 10
Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 12052
  • 163
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 13985
  • 33
БФС отговори на атаките

БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 7670
  • 21