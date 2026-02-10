Популярни
Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  3. 11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
Станаха ясни стартовиите състави на ЦСКА и ЦСКА 1948, които излизат в 1/4-финален двубой от турнира Sesame Купа на България.

Символичните домакини правят две принудителни ромени в сравнение с 11-те, които започнаха при успеха с 3:1 над Арда. Турицов сменя арестувания Пастор и получава капитанската лента. Сое пък влиза на мястото на контузения Жордао.

Гостите отново стартират без своя голмайстор Диало, който е на пейката за сметка на Атанас Илиев.

ЦСКА - ЦСКА 1948

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 94. Соле, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 11. Брахими, 38. Перейра, 28. Питас

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Двали, 15. Султани, 8. Маниен, 23. Кребс, 20. Собреро, 17. Елиас, 9. Илиев, 17. Мартинес

