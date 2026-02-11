Популярни
  Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  11 фев 2026 | 01:16
  • 3976
  • 13
Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Бившият изпълинелен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван вчера вечерта, научи Sportal.bg.

Причината е в предизвикано от бившия борец тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстното шосе в София, което като по чудо завършило без жертви.

Паслар, който бил видимо в нетрезво състояние, ударил друга кола, след което автомобилът му се претърколил през капак, за да остане отново на гуми.

Бившият шеф на армейците отказал да даде проба за алкохол на дрегер, а се оказало, че шофирал и без свидетелство за управление на МПС. Полицаите му сложили белезници и го откарали към УМБАЛ “Света Анна” за кръвна проба.

Удареният от Паслар автомобил пък бил управляван от брата на известна столична адвокатка, който си карал спокойно в платното, докато борецът не се натресъл в него. Той е баща на две малки деца, а сега ще му се наложи, за известно време, да носи яка на врата.

От своя страна почерпеният Паслар се разминал без драскотина, а и извадил късмет, че не е возил пътник до себе си, защото той едва ли е щял да оцелее след удара и преобръщането на автомобила.

Припомняме, че бившият борец бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година и отстранен от поста след искане на синдик Дора Милева до съда няколко месеца по-късно.

