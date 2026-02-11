Популярни
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 6137
  • 31

Лудогорец и Левски се изправят един срещу друг в двубой от 1/4-финалите за Sesame Купа на България. Срещата на стадион “Хювефарма Арена” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Това се явява втори от предстоящите пет сблъсъка между двата тима. Само преди осем дни “орлите” и “сините” премериха сили в двубой за Суперкупата на България. Двата тима стояха равностойно на терена, но в крайна сметка разградчани успяха да се наложат с 1:0. Лудогорец и Левски имат още един мач помежду си до края на редовния сезон, а след разделянето на efbet Лига ще премерят сили още два пъти, ако и двата тима влязат в първата четворка, което се очаква да се случи.

Съперничеството между Лудогорец и Левски този сезон е доста ожесточено, като и двата отбора са в борбата за титлата. Към момента столичани са първи в класирането със седем точки преднина пред действащия шампион. В миналия кръг “сините” победиха Ботев (Враца) с 3:1, а Лудогорец се справи с Локомотив (София) със същия резултат.

Разградчани вдигнаха доста формата си от назначаването на Пер-Матиас Хьогмо и в последните си 12 мача във всички турнири имат само една загуба - от Рейнджърс с 0:1. “Орлите” си гарантираха и продължаване напред в Лига Европа, където ще се изправят с Ференцварош.

Иначе за Купата на България и Лудогорец, и Левски отстраниха по два отбора. “Орлите” се справиха с Черноморец (Бургас) с 3:2 и със Септември (София) с 3:1. “Сините” от своя страна победиха Хебър (Пазарджик) и Витоша (Бистрица) с по 3:0. Така на практика момчетата на Хулио Веласкес все още нямат допуснат гол в турнира.

20 Лудогорец 1:0 Левски III

Последният сблъсък между столичани и разградчани за Суперкупата на България не мина и без напрежение. “Сините” отнесоха доста солидна глоба, тъй като техни привърженици обиждаха на расова основа голмайстора Бърнард Текпетей при попадение на ганаеца. Последва реакция и от двата клуба с надежда тези инциденти да се сведат до минимум.

Хьогмо няма да може да разчита днес единствено на Агибу Камара, който претърпя операция и се възстановява. От състава на Веласкес аут е Макун, който не беше на линия и предния мач срещу Ботев (Вр).

Както вече стана ясно последният сблъсък между двата тима завърши с победа на “орлите” (1:0). Последният мач в Разград пък не излъчи победител (1:1).

