Арангелов: Влязохме с прекалено голям респект, очаквам победа над Черно море

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след поражението от Ботев (Пловдив) с 0:2 в града под тепетата.

Бразилска самба на "Колежа"

"Влязохме с прекалено голям респект към Ботев. Имахме ситуации, които можехме да разгърнем по-добре, взимахме грешни решения и оттам дадохме превес на Ботев (Пловдив). Допуснахме грешка, без да имаме толкова натиск от противника, последва разколебаване и дисбаланс. Имаме сили, да. До последно ще се борим и времето ще покаже. Очакваме да спечелим следващия мач с Черно море", каза 48-годишният специалист.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto