  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Арангелов: Влязохме с прекалено голям респект, очаквам победа над Черно море

Арангелов: Влязохме с прекалено голям респект, очаквам победа над Черно море

  • 3 март 2026 | 21:00
  • 187
  • 0

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след поражението от Ботев (Пловдив) с 0:2 в града под тепетата.

Бразилска самба на "Колежа"
Бразилска самба на "Колежа"

"Влязохме с прекалено голям респект към Ботев. Имахме ситуации, които можехме да разгърнем по-добре, взимахме грешни решения и оттам дадохме превес на Ботев (Пловдив). Допуснахме грешка, без да имаме толкова натиск от противника, последва разколебаване и дисбаланс. Имаме сили, да. До последно ще се борим и времето ще покаже. Очакваме да спечелим следващия мач с Черно море", каза 48-годишният специалист.

Снимки: Startphoto

