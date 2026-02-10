Популярни
Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  ЦСКА
  Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 1369
  • 2

ЦСКА публикува изявление от футболиста Дейвид Пастор във връзка с инцидента, който доведе до задържането му от органите на реда.

„Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България,

На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят.

Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи.

Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение.

Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани.“

