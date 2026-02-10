Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

  • 10 фев 2026 | 23:28
  • 1397
  • 0
Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

Защитникът на Барселона Роналд Араухо разкри, че е успял да пребори депресията благодарение на почивката, която клубът му е предоставил, и работата със специалисти.

Уругваецът говори открито за психическите си проблеми, които са го тормозили дълго време, но които е пазил в тайна.

"След червения картон срещу Челси през ноември се промених мног. Научих много през това време. Мисля, че взех правилното решение. Чувствам се различно и се радвам, защото ми е по-комфортно, по-щастлив съм. Мога да се наслаждавам на това, което обичам, а именно да играя футбол, и това наистина помага", сподлеи Араухо в интервю за "Мундо Депортиво".

"Сега виждам много неща от друга гледна точка. Почувствах, че най-лошото е зад гърба ми и гледам на всичко по различен начин. Неслучайно си взех почивка, защото в крайна сметка успях да работя с професионалисти, да бъда със семейството си и това беше точно това, от което се нуждаех в духовен смисъл. Днес се чувствам като напълно различен човек", обясни уругваецът.

"Дълго време не се чувствах добре – може би година или година и половина. Опитвах се да бъда силен, може би заради произхода си, опитвах се да пробия, но усещах, че не съм наред. Не бях себе си и в онзи момент (с изгонването срещу Челси - б.р.) нещо в главата ми прещрака: „Нещо се случва и трябва да потърся помощ“.

Араухо се завърна към тренировките с Барселона след проблемите с психичното му здраве
Араухо се завърна към тренировките с Барселона след проблемите с психичното му здраве

Аз съм от хората, които държат всичко в себе си, но трябва да се разбере, че има професионалисти, които могат да ти помогнат и да ти дадат инструментите да се справиш в определени ситуации. За да се възстановя, трябваше да вдигна ръка и да кажа, че нещо не е наред с мен", призна бранителят.

"Борих се с тревожност година и половина, а тя прерасна в депресия и аз продължавах да играя в това състояние. То не допринася за добри представяния, защото не се чувстваш в свои води", каза още защитникът на Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 10 фев 2026 | 22:59
  • 1304
  • 0
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 11922
  • 43
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 1427
  • 0
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 12038
  • 29
Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 778
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 3129
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 101995
  • 506
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 11922
  • 43
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 12038
  • 29
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 3520
  • 7
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 17533
  • 37
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 34322
  • 50