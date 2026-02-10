Изповедта на Араухо: Година и половина се борих с тревожност, която прерасна в депресия

Защитникът на Барселона Роналд Араухо разкри, че е успял да пребори депресията благодарение на почивката, която клубът му е предоставил, и работата със специалисти.

Уругваецът говори открито за психическите си проблеми, които са го тормозили дълго време, но които е пазил в тайна.

"След червения картон срещу Челси през ноември се промених мног. Научих много през това време. Мисля, че взех правилното решение. Чувствам се различно и се радвам, защото ми е по-комфортно, по-щастлив съм. Мога да се наслаждавам на това, което обичам, а именно да играя футбол, и това наистина помага", сподлеи Араухо в интервю за "Мундо Депортиво".

🚨 Ronald Araújo: "I had been dealing with anxiety for a year and a half that turned into depression, and I was playing like that." [@martinezferran, @javigasconMD] 🗣️ pic.twitter.com/F7nlt6JJeV — barcacentre (@barcacentre) February 10, 2026

"Сега виждам много неща от друга гледна точка. Почувствах, че най-лошото е зад гърба ми и гледам на всичко по различен начин. Неслучайно си взех почивка, защото в крайна сметка успях да работя с професионалисти, да бъда със семейството си и това беше точно това, от което се нуждаех в духовен смисъл. Днес се чувствам като напълно различен човек", обясни уругваецът.

"Дълго време не се чувствах добре – може би година или година и половина. Опитвах се да бъда силен, може би заради произхода си, опитвах се да пробия, но усещах, че не съм наред. Не бях себе си и в онзи момент (с изгонването срещу Челси - б.р.) нещо в главата ми прещрака: „Нещо се случва и трябва да потърся помощ“.

Араухо се завърна към тренировките с Барселона след проблемите с психичното му здраве

Аз съм от хората, които държат всичко в себе си, но трябва да се разбере, че има професионалисти, които могат да ти помогнат и да ти дадат инструментите да се справиш в определени ситуации. За да се възстановя, трябваше да вдигна ръка и да кажа, че нещо не е наред с мен", призна бранителят.

"Борих се с тревожност година и половина, а тя прерасна в депресия и аз продължавах да играя в това състояние. То не допринася за добри представяния, защото не се чувстваш в свои води", каза още защитникът на Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Imago