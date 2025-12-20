Араухо пред завръщане

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо е близо до завръщане в отбора след известно време извън терена, твърди испанският вестник AS.

Араухо вече има дата за завръщането си

Уругваецът беше наказан за неопределено време след загубата с 3:0 от Челси в петия кръг на Шампионската лига на УЕФА, където започна като титуляр, но беше изгонен преди почивката и получи сериозни критики за представянето си.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Araujo's trip to Israel has had the desired effect. The defender has returned progressively better and mentally stronger.



Araujo is now convinced that he is ready to face the pressure of elite football again.



— @goal pic.twitter.com/QMJR0hqsXF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 19, 2025

Очаква се защитникът да се завърне към тренировки с основния отбор на 29-и декември, след коледната почивка. Той ще премине медицински преглед, преди да бъде допуснат до игра. Ако не възникнат усложнения, Араухо може да бъде включен в състава за каталунското дерби срещу Еспаньол, което предстои на 3-ти януари.

Роналд Араухо е заминал за... Израел

Този сезон уругваецът е участвал 15 мача за Барселона, в има 2 попадения.