Араухо пред завръщане

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо е близо до завръщане в отбора след известно време извън терена, твърди испанският вестник AS.
Араухо вече има дата за завръщането си
Уругваецът беше наказан за неопределено време след загубата с 3:0 от Челси в петия кръг на Шампионската лига на УЕФА, където започна като титуляр, но беше изгонен преди почивката и получи сериозни критики за представянето си.
Очаква се защитникът да се завърне към тренировки с основния отбор на 29-и декември, след коледната почивка. Той ще премине медицински преглед, преди да бъде допуснат до игра. Ако не възникнат усложнения, Араухо може да бъде включен в състава за каталунското дерби срещу Еспаньол, което предстои на 3-ти януари.
Роналд Араухо е заминал за... Израел
Този сезон уругваецът е участвал 15 мача за Барселона, в има 2 попадения.