  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Араухо пред завръщане

Араухо пред завръщане

  • 20 дек 2025 | 03:30
  • 172
  • 0
Араухо пред завръщане

Централният защитник на Барселона Роналд Араухо е близо до завръщане в отбора след известно време извън терена, твърди испанският вестник AS.

Араухо вече има дата за завръщането си
Араухо вече има дата за завръщането си

Уругваецът беше наказан за неопределено време след загубата с 3:0 от Челси в петия кръг на Шампионската лига на УЕФА, където започна като титуляр, но беше изгонен преди почивката и получи сериозни критики за представянето си.

Очаква се защитникът да се завърне към тренировки с основния отбор на 29-и декември, след коледната почивка. Той ще премине медицински преглед, преди да бъде допуснат до игра. Ако не възникнат усложнения, Араухо може да бъде включен в състава за каталунското дерби срещу Еспаньол, което предстои на 3-ти януари.

Роналд Араухо е заминал за... Израел
Роналд Араухо е заминал за... Израел

Този сезон уругваецът е участвал 15 мача за Барселона, в има 2 попадения.

