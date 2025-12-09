Пике подкрепи Араухо: Време е да спрем да живеем в свят, в който всеки може да обижда

Случаят с Роналд Араухо се превърна в приоритет за Барселона. Защитникът е извън състава, откакто беше изгонен с два жълти картона в мача срещу Челси в Шампионската лига на 25 ноември. Клубът иска той да се завърне бързо, но преди всичко е твърдо решен да се погрижи за психичното здраве на играча, който през последните години е подложен на остри критики, особено след грешките му в решаващи европейски мачове срещу Пари Сен Жермен, Интер и споменатия срещу Челси. В тази връзка уругваецът беше пуснат в безсрочна почивка.

В интервю за “Спорт” дългогодишният бранител на тима Жерар Пике коментира темата и разсъждава върху важността на психологическия аспект.

“Трябва да се грижим за психичното здраве (...) Все повече се говори по този въпрос и мисля, че е добре хората да осъзнаят сериозността му. Спортът винаги е изоставал в това отношение. Спомням си времената на расизма, насилието по стадионите... Сякаш във футбола ние, на чисто фенско ниво, сме последните, които се адаптират към промените. Време е да спрем да живеем в свят, в който всичко е позволено и всеки може да обижда или да прави каквото си поиска“, призова отказалият се вече Пике.

Той си припомни периода в националния отбор, когато редовно беше освиркван от испански фенове заради подкрепата си за независимост на Каталуния: „Спомням си, че минах през това, докато играех за националния отбор, и трябваше да си изградя някаква защита. Стига се до един нездравословен момент, в който вече не ти пука какво говорят хората, но това е единственият начин да запазиш психичното си здраве. В този случай Роналд (Араухо) вдигна ръка и каза “Стига”. Мисля, че клубът постъпва много правилно, като се вслушва в него и му дава необходимото време. Смятам, че всички футболни фенове в Испания трябва да се замислим малко”, добави Пике.

Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията