Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Защитникът на Барселона Роналд Араухо получи безсрочен отпуск от клуба след отправено искане за период на отсъствие. Представителите на уругвайския национал са провели разговори със спортния директор на клуба Деко в понеделник, след като защитникът не попадна в групата за мача при победата с 3:1 над Алавес в събота.

Араухо беше изгонен при загубата на Барса от Челси в Шампионската лига миналия вторник с 0:3. След това той пропусна успеха над Алавес, който изкачи каталунците на върха в класирането на Ла Лига.

🚨🎖| Ronald Araujo is suffering mentally and psychologically. The club agreed immediately to his request because they believe there's nothing more important than the player's mental wellbeing. He has been provided with all kind of support by Barça. There's no return date set as… pic.twitter.com/Ap8SV1cerO — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 1, 2025

На Араухо е било позволено да си вземе почивка след молба от неговите агенти. Деко е удовлетворил желанието на 28-годишния играч да се оттегли временно от футбола, като клубът остава ангажиран да му предостави необходимото време за възстановяване.

Според "Мундо Депортиво", Араухо е подал молбата, защото не вярва, че в момента може да допринесе за Барселона. В публикацията се добавя, че централният защитник се е опасявал, че ще „навреди“ на отбора, ако се опита да играе насила.

Макар да отказа да навлиза в подробности защо Араухо е поискал отпуск, старши треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви преди сблъсъка с Атлетико Мадрид във вторник: „Това е личен проблем, не искам да казвам повече. И моля, ако можете да уважите това, ще съм благодарен.“

Коментарите на Флик дойдоха, след като президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че Араухо е бил третиран несправедливо през последните седмици и че клубът стои „зад него“.

Снимки: Imago