Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Защитникът на Барселона Роналд Араухо получи безсрочен отпуск от клуба след отправено искане за период на отсъствие. Представителите на уругвайския национал са провели разговори със спортния директор на клуба Деко в понеделник, след като защитникът не попадна в групата за мача при победата с 3:1 над Алавес в събота.
Араухо беше изгонен при загубата на Барса от Челси в Шампионската лига миналия вторник с 0:3. След това той пропусна успеха над Алавес, който изкачи каталунците на върха в класирането на Ла Лига.
На Араухо е било позволено да си вземе почивка след молба от неговите агенти. Деко е удовлетворил желанието на 28-годишния играч да се оттегли временно от футбола, като клубът остава ангажиран да му предостави необходимото време за възстановяване.
Според "Мундо Депортиво", Араухо е подал молбата, защото не вярва, че в момента може да допринесе за Барселона. В публикацията се добавя, че централният защитник се е опасявал, че ще „навреди“ на отбора, ако се опита да играе насила.
Флик обясни за разговора с Рафиня и обяви новини за Педри и Араухо
Макар да отказа да навлиза в подробности защо Араухо е поискал отпуск, старши треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви преди сблъсъка с Атлетико Мадрид във вторник: „Това е личен проблем, не искам да казвам повече. И моля, ако можете да уважите това, ще съм благодарен.“
Коментарите на Флик дойдоха, след като президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че Араухо е бил третиран несправедливо през последните седмици и че клубът стои „зад него“.
