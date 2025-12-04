Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Куртоа с призив: Не обиждайте Винисиус, за да не стане като с Араухо

Куртоа с призив: Не обиждайте Винисиус, за да не стане като с Араухо

  • 4 дек 2025 | 10:33
  • 952
  • 4

Вратарят Тибо Куртоа предупреди, че обидите по адрес на съотборника му в Реал Мадрид Винисиус Жуниор могат да имат крайно негативен ефект. Тъмнокожият нападател е любима цел на запалянковци по много стадиони, като в сряда вечер - в двубоя срещу Атлетик в Билбао - той отново беше критикуван от феновете.

Куртоа даде пример с проблема с Роналд Араухо от Барселона, който тези дни получи извънредна почивка от клуба. Каталунците не разкриха официално за какво става дума, но белгийският страж потвърждава слуховете, че бранителят има психически проблеми.

“Трудно е… В крайна сметка не сме машини, а сме човешки същества. После се чудим защо даден играч е зле психически… Вижте какво се случва с Араухо. Накрая всички сме така“, заяви Куртоа след мача срещу баските.

“Вини е спокоен човек, но до определена степен - добави вратарят. - Обидите, които той отнесе в двубоя срещу Челси…Харесват ми закачките в мачовете, но не е задължително винаги да има такива обиди… Трябва да има малко уважение, защото сме хора.”

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

  • 4 дек 2025 | 07:35
  • 3257
  • 0
Дарвин Нунес иска да напусне Саудитска Арабия

  • 4 дек 2025 | 07:18
  • 3532
  • 0
Сериозни проблеми с контузии в Атлетико Мадрид

  • 4 дек 2025 | 06:42
  • 2195
  • 0
Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

  • 4 дек 2025 | 06:28
  • 2598
  • 7
Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

  • 4 дек 2025 | 05:44
  • 1893
  • 0
Нова контузия застигна Трент Александър-Арнолд

  • 4 дек 2025 | 05:28
  • 2762
  • 0
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1540
  • 12
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 111
  • 0
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8779
  • 67
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 6324
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4349
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1615
  • 0