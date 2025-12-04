Куртоа с призив: Не обиждайте Винисиус, за да не стане като с Араухо

Вратарят Тибо Куртоа предупреди, че обидите по адрес на съотборника му в Реал Мадрид Винисиус Жуниор могат да имат крайно негативен ефект. Тъмнокожият нападател е любима цел на запалянковци по много стадиони, като в сряда вечер - в двубоя срещу Атлетик в Билбао - той отново беше критикуван от феновете.

Куртоа даде пример с проблема с Роналд Араухо от Барселона, който тези дни получи извънредна почивка от клуба. Каталунците не разкриха официално за какво става дума, но белгийският страж потвърждава слуховете, че бранителят има психически проблеми.

“Трудно е… В крайна сметка не сме машини, а сме човешки същества. После се чудим защо даден играч е зле психически… Вижте какво се случва с Араухо. Накрая всички сме така“, заяви Куртоа след мача срещу баските.

“Вини е спокоен човек, но до определена степен - добави вратарят. - Обидите, които той отнесе в двубоя срещу Челси…Харесват ми закачките в мачовете, но не е задължително винаги да има такива обиди… Трябва да има малко уважение, защото сме хора.”