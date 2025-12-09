Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията

Араухо може и повече да не играе за Барселона заради депресията

  • 9 дек 2025 | 12:05
  • 1125
  • 1

Вторият капитан Барселона Роналд Араухо може да напусне отбора поради проблеми с психичното здраве, съобщи испанското издание “Кадена Копе”. 26-годишният футболист се намираше в слаба форма и наскоро беше пуснат в почивка, без да е контузен.

Медийни съобщения сочат, че уругваецът е изпаднал в депресия след изгонването си в мача от Шампионската лига като гост срещу Челси (0:3) на 25 ноември. Барселона даде на Араухо почивка за неопределено време, за да се справи със затрудненията си.

Според информации в испанските медии, проблемите с психичното здраве на защитника са по-сериозни, отколкото се смяташе първоначално и той може да не играе отново за тима, пише БТА.

Той има договор с клуба чак до лятото на 2031 г.

