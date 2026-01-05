Очакваното завръщане в Барселона е факт

Роналд Араухо се завръща за Барселона, след като беше включен в групата за предстоящото участие на тима на турнира за Суперкупата на Испания. Защитникът, който е втори капитан на отбора, беше пуснат в почивка от края на ноември заради психически проблеми.

В дните след Коледа той се прибра в каталунската столица и поднови занимания и вече е на разположение на треньора Ханзи Флик.

Въпросният турнир за Суперкупата ще се проведе тази седмица в Джеда (Саудитска Арабия). В сряда “блаугранас” излизат срещу Атлетик Билбао в единия полуфинал, а в другия съперници ден по-късно ще са Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Победителите се класират за финала в неделя, а загубилите се прибират веднага, тъй като мач за 3/4-то място не е предвиден.

Барса е действащият носител на трофея, след като преди година разбира Реал с 5:2 във финала.