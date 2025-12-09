Роналд Араухо е заминал за... Израел

Изпадналият в депресия футболист на Барселона Роналд Араухо отпътува днес не за родния си Уругвай, а за Тел Авив, за да си вземе необходимата почивка в един особено натоварващ за него период, разкрива “Спорт”. Наскоро защитникът поиска от треньорския щаб няколко дни, за да възстанови своя баланс и душевно спокойствие.

Уругваецът, известен със своята дълбока вяра, хвана полет в 11:00 часа сутринта от Барселона, откъдето ще се отправи към различни духовни и културни забележителности. Престоят му ще бъде кратък и е предназначен да му помогне да се откъсне от напрежението, да разгледа нови места и да намери спокойствието, което ще му позволи да презареди.

Във футболните среди се прояви широко разбиране към ситуацията му, като се осъзнава, че става въпрос за чувствителен човешки аспект, който надхвърля спорта. От клуба също му засвидетелстваха абсолютна подкрепа, изразявайки готовност той да се завърне едва когато се почувства напълно готов. Целта е тази пауза да му позволи да се върне с подновени сили и със спокойствието, което винаги е било характерно за неговия професионализъм.

Треньорът Ханзи Флик вече подчерта на пресконференция, че това е „личен въпрос“, затвърждавайки желанието на клуба да защити футболиста в този деликатен момент. След посещението на неговите представители, разкрито от вестник “Спорт” миналата седмица, агентите са предали на спортния директор Деко необходимостта Араухо да получи няколко дни почивка.

Само преди няколко месеца Араухо се ожени за своята приятелка Абигейл Оливера, с която имат две деца.

